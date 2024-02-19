Был под действием наркотиков: в Виноградове военный на авто врезался в электроопору (видео)

К счастью, никто из людей не пострадал.

Вечером 17 февраля в Виноградове нетрезвый военный врезался в электроопору. Человек был под действием наркотиков.

Об этом написал журналист Виталий Глагол.

В Виноградове нетрезвый военный на авто врезался в электроопору

Что известно

Вечером 17 февраля, примерно в 22:43 на площади Мира в городе Виноградов произошло ДТП. Автомобиль Chrysler пролетел через центр города и врезался в электроопору. Он повредил светильник, две камеры и саму опору.

Как оказалось, водитель проживает в селе Ольховские-Лазы и военнослужащий ВСУ. В ходе общения с ним полицией были подмечены признаки наркотического опьянения, но пройти осмотр у врача-нарколога мужчина отказался.

"Общая сумма штрафов за три статьи составила более 55 тысяч гривен, а ущерб, нанесенный городу, ориентировочно составляет 120 тысяч гривен. Транспортное средство находится на иностранной регистрации, он изъят и помещен на арест в площадку ОП 1 Береговского РПП", — отметил Глагола.

Напомним, в масштабном ДТП возле Тернополя во время столкновения трех автомобилей погиб пассажир, еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

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