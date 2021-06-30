Был под санкциями СНБО: в Луганской области задержали "криминального авторитета" из Грузии

Сейчас решается вопрос о депортации злоумышленника на родину.
В Луганской области правоохранители задержали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Во время отработки оперативной информации были задержаны трое граждан Грузии. Один из них оказался "криминальным авторитетом", который находился в списке санкций СНБО.
"Мужчина находится в санкционном списке согласно приложению № 1 к решению СНБО от 14 мая 2021"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в сообщении.
Сейчас полиция совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос о принудительном возвращении задержанных на родину.
Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел решения в действие.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отчитался, что по состоянию на 4 июня из Украины депортировали всех "воров в законе". На момент наложения санкций СНБО 14 мая их насчитывалось 17.