Был пьяный и под наркотиками: во Львове водитель трамвая сбил женщину с двухлетним внуком

Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с двухлетним внуком прямо на пешеходном переходе.

Во Львове полицейские задержали нетрезвого водителя трамвая, который наехал на женщину с двухлетним внуком. Потерпевшая сейчас находится в реанимации, мальчик телесных повреждений не получил.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября около 18.05 на улице Княгини Ольги во Львове. Как предварительно установили правоохранители, водитель трамвая, 50-летний львовянин, совершил наезд на двух местных жителей, двухлетнего мальчика и его 44-летнюю бабушку, переходивших трамвайный путь по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию.

Во Львове водитель трамвая сбил женщину с двухлетним внуком / Фото: Полиция Львовской области

Установлено, что водитель управлял трамваем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, жуткое ДТП произошло 21 октября в Киеве. Грузовик на скорости влетел в маршрутку. Известно по меньшей мере о четырех пострадавших. Последствия ужасной аварии массово публикуют очевидцы. Все подробности инцидента – в эксклюзиве TSN.UA.

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