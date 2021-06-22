Был ростом почти 2 метра: под Днепром торжественно похоронили скифского воина-гиганта (фото)

Скифского воина похоронили с почестями.

В Днепропетровской области возле поселка Токовского произошло захоронение остатков скифского воина. Их нашли здесь 5 лет назад, а после изучения снова похоронили.

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Об этом в соцсети сообщила жительница Днепра Татьяна Латай.

"21 июня на памятнике археологии в поселке Токовское состоялось захоронение скифского воина. Впервые это захоронение было обнаружено и исследовано в 2016 году, и после изучения останков антропологами с ИА НАН Украины, они были возвращении земли, где воин нашел свой вечный покой. Я выпала честь быть одной из присутствующих на этом событии. Даже взяла непосредственное участие в закапывании остатков, такое запоминается на всю жизнь", — рассказала Татьяна.

Отмечается, что погибшему скифскому воину не было 25 лет. Он жил в эпоху раннего железа. Его захоронение обнаружили в сентябре 2016 года. Воин считался гигантом среди своих одноплеменников - его рост составлял около 1,9 метра — для людей того времени это большая редкость, поскольку тогда средний рост человека составлял 1,50 см. Да и само погребение нетипично — судя по найденным артефактам, похороненный был большим воином, которого проводили в последний путь с особыми почестями.

Напомним, что в Луганской области вблизи Сватово уже почти месяц продолжается археологическая экспедиция. Здесь нашли захоронения племени с удлиненными головами.

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