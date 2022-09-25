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Был Шахид и не стало: Силы обороны сбили иранский дрон-камикадзе над Николаевом

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Вблизи Николаева украинские защитники уничтожили вражеский дрон.

БПЛА пытался атаковать объекты инфраструктуры в городе.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

"Сегодня, 25 сентября, около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские кафиры атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.

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