Был Шахид и не стало: Силы обороны сбили иранский дрон-камикадзе над Николаевом

Вблизи Николаева украинские защитники уничтожили вражеский дрон.
БПЛА пытался атаковать объекты инфраструктуры в городе.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
"Сегодня, 25 сентября, около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские кафиры атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.
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