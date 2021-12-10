Был смотрителем в "Изоляции" и пытал пленных: Украина потребует у Франции экстрадиции Евгения Бражникова

Был смотрителем в "Изоляции" и пытал пленных: Украина потребует у Франции экстрадиции Евгения Бражникова

Офис генпрокурора подтвердил бегство мужчины.

Освобожденный при обмене пленными бывший смотритель тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Евгений Бражников скрылся во Франции. Офис генерального прокурора намерен инициировать его розыск и экстрадицию.

Об этом сообщил начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь, пишет РБК-Украина.

Бражников попал на подконтрольную Украине территорию в конце 2019 года в ходе обмена пленными. Через некоторое время оказалось, что он был смотрителем в "Изоляции" и пытал пленных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд.

Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело, и оно было передано в Оболонский райсуд Киева. На первое его заседание в конце ноября Бражников не явился.

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"Поступила информация, что Бражников находится сейчас на территории Франции", – отметил Рудь.

Он не был ограничен мерой пресечения, потому что ее срок завершился, а новое ходатайство прокуратуры суд не успел рассмотреть. Рудь отрицает какие-либо договоренности между правоохранителями и обвиняемым, которые позволили ему беспрепятственно бежать из страны.

Начальник департамента также заявил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске беглеца и инициирует его экстрадицию. Он уверен в успешности этих мер.

"То, что он находится за границей, не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", — подчеркнул Рудь.

Бражникову сообщили о подозрении в марте 2020 года. По данным следствия, он стал членом незаконных формирований, находясь в "Изоляции", и участвовал в пытках других пленных.

Напомним: