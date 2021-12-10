Был смотрителем в "Изоляции" и пытал пленных: Украина потребует у Франции экстрадиции Евгения Бражникова

Офис генпрокурора подтвердил бегство мужчины.
Освобожденный при обмене пленными бывший смотритель тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Евгений Бражников скрылся во Франции. Офис генерального прокурора намерен инициировать его розыск и экстрадицию.
Об этом сообщил начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь, пишет РБК-Украина.
Бражников попал на подконтрольную Украине территорию в конце 2019 года в ходе обмена пленными. Через некоторое время оказалось, что он был смотрителем в "Изоляции" и пытал пленных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд.
Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело, и оно было передано в Оболонский райсуд Киева. На первое его заседание в конце ноября Бражников не явился.
"Поступила информация, что Бражников находится сейчас на территории Франции", – отметил Рудь.
Он не был ограничен мерой пресечения, потому что ее срок завершился, а новое ходатайство прокуратуры суд не успел рассмотреть. Рудь отрицает какие-либо договоренности между правоохранителями и обвиняемым, которые позволили ему беспрепятственно бежать из страны.
Начальник департамента также заявил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске беглеца и инициирует его экстрадицию. Он уверен в успешности этих мер.
"То, что он находится за границей, не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", — подчеркнул Рудь.
Бражникову сообщили о подозрении в марте 2020 года. По данным следствия, он стал членом незаконных формирований, находясь в "Изоляции", и участвовал в пытках других пленных.
Напомним:
- Ранее бывший пленник "Изоляции" Асеев прокомментировал задержание главного палача донецкой тюрьмы. Он рассказал, что задержание "Палыча" произошло благодаря расследованию, к которому присоединилось издание Bellingcat – его журналисты и эксперты занимаются расследованиями, анализируя данные из открытых источников. Как пояснил Станислав Асеев, пока информации мало именно потому, чтобы не засветить людей, которые помогали расследователям найти "Палыча".
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