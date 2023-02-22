"Был тяжелый бой": на Кременском направлении ВСУ остановили попытку прорыва вражеской роты танков и пехоты

Россияне пытались совершить прорыв на Кременском направлении с помощью роты танков и роты пехоты.

Во вторник, 21 февраля, на Кременском направлении украинские военные остановили попытку оккупантов совершить прорыв обороны ВСУ.

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Доброе утро с Кременского направления. Россияне пытались совершить прорыв силами одной роты танков и роты пехоты. Что из этого получилось — хороший костер из танков "на миллион", — проинформировал он.

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Гайдай в эфире телеканала "Киев" сказал, что это был тяжелый бой. "Там несколько танков так и остались на поле боя. Они уже неспособны выполнять свои задачи, потому что наши ребята их просто уничтожили. Прорыв не удался, поэтому сейчас ситуация стабилизировалась, все нормально", – резюмировал он.

Напомним, ранее глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты пытаются продавить оборону Вооруженных сил Украины на Кременском направлении. Сейчас там самая тяжелая ситуация, ведь там больше всего обстрелов и атак.

Также оккупанты продолжают свои атаки на нескольких направлениях – Сватово, Кременная и Белогоровка.

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