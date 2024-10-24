"Был уклонистом": Марцинкив сообщил о дальнейшей судьбе владельца собаки, которая загрызла лебедя на озере

Мэр Ивано-Франковска добавил, что владелец также должен возместить стоимость лебедя.
Владельца собаки, которая загрызла лебедя на городском озере Ивано-Франковска, мобилизовали.
Об этом в эфире ТРК "Вежа" сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает "КУРС: новини Івано-Франківська".
"Я знаю, что этот человек был уклонистом и он сегодня попал в ряды Вооруженных сил Украины", — сообщил городской голова.
Он добавил, что владелец должен возместить стоимость лебедя, который "по документам стоил" 14,5 тыс. грн.
Что произошло в парке
Как уже сообщалось, в четверг, 24 октября, в Ивано-Франковске собака породы хаски, которую выгуливал хозяин в городском парке, напала на черного лебедя на островке посреди озерца.
Видео с места происшествия быстро распространилось по Сети. На кадрах видно, что хозяин пытался унять собаку, однако та не слушала его команд и устроила охоту на других птиц.
В полиции Ивано-Франковской области была установлена личность 27-летнего владельца агрессивной собаки. На мужчину составили административный протокол по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме штрафа, животное у владельца должны конфисковать.
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