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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
174
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Был в эпицентре взрыва: во время удара КАБом по Запорожью погиб 22-летний полицейский

Российский КАБ унес жизни 22-летнего полицейского, работавшего на прифронтовом Запорожье.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дмитрий Белименко

Дмитрий Белименко

В Запорожье в результате российского авиаудара КАБом погиб 22-летний лейтенант полиции Дмитрий Белименко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Трагедия произошла вчера, 10 июля. Несмотря на молодой возраст, Дмитрий сознательно избрал путь защиты правопорядка и безопасности граждан в прифронтовом регионе. Коллеги и руководство вспоминают его как ответственного, мужественного и преданного своему делу офицера.

Свою службу в рядах Нацполиции молодой человек начал в сентябре 2020 года. С января 2026 нес службу в запорожском региональном подразделении Департамента стратегических расследований (ДСР).

10 июля российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Запорожья КАБом.

«Находясь на службе и выполняя свои непосредственные обязанности, Дмитрий оказался рядом с эпицентром взрыва. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вражеская КАБ в мгновение ока оборвала большие планы на будущее, успешную карьеру и всю жизнь, которая только начиналась», — рассказали в полиции.

Напомним, 10 июля россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.

Сегодня в Запорожье из-за атаки российского беспилотника ранена 9-летняя девочка.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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