В Ивано-Франковске парень выпал с 9 этажа, фото с места происшествия / "Галка"

"Был в шоке и пытался встать": в Ивано-Франковске с 9 этажа выпал 17-летний парень (фото)

"Был в шоке и пытался встать": в Ивано-Франковске с 9 этажа выпал 17-летний парень (фото)

Юноша сейчас находится в критическом состоянии в реанимации.

В воскресенье утром, 16 января, в Ивано-Франковске с лестничной клетки девятого этажа многоэтажки упал 17-летний парень. Событие произошло на улице Пасечной.

Также читайте Сотрясение мозга и ушиб грудной клетки: в Кривом Роге мужчина выпал из окна многоэтажки и чудом выжил

Об этом "Суспильному" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Кристина Мриглид.

Юношу госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы в 8:45. Как рассказал директор медучреждения Андрей Яворский, парень – в критическом состоянии: у него диагностировали травмы органов грудной клетки, органов брюшной полости. Также у него сложная травма позвоночника.

Как пишет местное издание "Галка" со ссылкой на информацию от очевидцев, молодой человек упал с девятого этажа, сначала на крышу подъезда, а затем на землю, после чего пытался самостоятельно встать.

В Ивано-Франковске парень выпал с 9 этажа, фото с места происшествия / "Галка"

“Мой муж выходил из подъезда и услышал громкий грохот. Упал на крышу, а потом на землю… Побежал к нему, были еще очевидцы. Сразу помогли ему стать, говорят, тот был в большом шоке и не разговаривал. Будем надеяться, что все хорошо с ним", – рассказала местная жительница.

Новости Буковины: 2-классник упал с крыши заброшенного помещения на территории лицея

Читайте также: