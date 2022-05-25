Был в состоянии клинической смерти: во Львове спасли 30-летнего мужчину, потерявшего сознание на пробежке

Был в состоянии клинической смерти: во Львове спасли 30-летнего мужчину, потерявшего сознание на пробежке

Во Львове медики спасли 30-летнего мужчину, который внезапно потерял сознание на пробежке.

Врачи скорой спасли 30-летнего мужчину, который внезапно потерял сознание на пробежке во Львове. Мужчина находился в состоянии клинической смерти, но на 6-й минуте реаниамиции медикам удалось восстановить его ритм сердца и он начал самостоятельно дышать.

Об этом сегодня, 25 мая, сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, врачи которого выехали на вызову к пациенту.

Как рассказали в Центре, вечером бригада скорой получила вызов о том, что 30-летний мужчина потерял сознание і у него с нарушенное дыхание. И уже через 7 минут врачи прибыли на место происшествия.

"Молодому мужчине, который лежит, очевидцы пытаются проводить нажатия на грудную клетку. Из анамнеза от свидетелей известно, что вероятно, он возвращался с вечерней пробежки, об этом свидетельствует и одежда пациента", — рассказал врач Игорь Марчук, работающий на ПС-1 станции "Львов".

Во время первичного осмотра врачи обнаружили признаки клинической смерти у пациента и сразу же начали его реанимировать. Так, на 6-й минуте у пациента восстановился ритм сердца и самостоятельное дыхание.

фото/Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

"Начата сердечно-легочная реанимация (СЛР), оценка ритма — фибрилляция желудочков — дефибрилляция, сердечно-легочная реанимация, интубация трахеи + санация трахеобронхиального дерева; оценка ритма — асистолия — адреналин, СЛР - на 6 минуте восстановление ритма, близкого к синусовому, восстановление пульсации на периферии и появление самостоятельного дыхания", — рассказали медики о реанимационных мероприятиях, к которым они прибегали.

Мужчине удалось реанимировать, фото/Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Так пациента удалось спасти.

Медики также посоветовали перед занятиями спортом или началом пробежек обязательно проконсультироваться у врача.

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