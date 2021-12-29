Был весь в крови и убегал босиком: в Хмельницкой области жена и теща выгнали из дома и тяжело ранили мужчину

Потерпевшего госпитализировали в реанимацию, он в критическом состоянии.
В с. Томашевка Хмельницкой области во вторник, 28 декабря, жена и теща выгнали из дома 47-летнего мужчину. Когда он пытался попасть в дом, то возлюбленная ранила его ножом.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
По данным следствия, мужчина вместе с женой и тещей выпивали. Однако в 19:00 между ними произошел конфликт, во время которого женщины выгнали из дома 47-летнего мужчину. Он разбил палкой окно, чтобы попасть в дом. Тогда жена выхватила нож и ранила мужа.
Окровавленный мужчина босиком сбежал к соседу и попросил о помощи. Тот вызвал полицию.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, он в критическом состоянии. 34-летнюю жену мужчину задержали. Продолжается следствие.
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