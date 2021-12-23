Был весь в синяках и царапинах: в Мариуполе мать обвиняют в жестоком избиении 4-летнего сына

Мальчик уже два дня в больнице, однако мать до сих пор не навестила.
В Мариуполе 25-летнюю мать обвиняют в жестоком избиении своего 4-летнего сына. Женщина привела ребенка в детсад, а когда воспитатели увидели на теле ребенка раны, то сразу обратились в социальные службы.
Об этом сообщает "Сегодня".
В детском саду рассказали, что 4-летнего Богдана неделю не было в дошкольном заведении, однако когда его все же привела мать, они заметили на теле ребенка синяки и царапины. Воспитатели сразу обратились в соцслужбы.
"Мы ребенка забрали от мамы. И сразу позвонили в соответствующие службы. Богданчика госпитализировали. Когда обследовали, оказалось – избит весь", – рассказала и.о. заведующей детским садом Валентина Довгаль.
Ребенок был госпитализирован. Медики установили, что 4-летнего мальчика жестоко избили. У него диагностировались травмы средней тяжести. Ребенок уже два дня в больнице, однако мать мальчика до сих пор его не навестила. Женщина объясняет, что у нее нет денег на проезд. Также 25-летняя мать уверяет, что она не избивала сына и говорит, что травмы мальчик получил, когда играл с младшей сестренкой.
В полиции же установили, что избила мальчика мать. Ребенка до завершения расследования не будут отдавать матери. Также 25-летнюю женщину могут лишить родительских прав.
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