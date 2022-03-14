"Был влюблен в небо и авиацию": в бою за Киев погиб лётчик Александр Марыняк

"Был влюблен в небо и авиацию": в бою за Киев погиб лётчик Александр Марыняк

Пилот служил миротворцем в Ливии и Конго, а также воевал на востоке Украины в 2014 году.

В бою за Киев погиб военный лётчик Александр Марыняк.

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Об этом в фейсбуке сообщил его товарищ Василий Мулик.

По его словам, Александр Марыняк (Марык, как его все называли), осенью прошлого года уволился с ВСУ и ушел на пенсию, устроился в авиацию Национальной полиции, начал летать на Н-145, но когда Россия напала на Украину, вернулся и снова сел на свой вертолет Ми-24.

"Марык летал на своей любимой "двадцатьчетверке" в Либерии и Конго, крушил сепарню в 2014-м на Востоке. Именно Марык вел за собой звено Ми-24 над Крещатиком на прошлогоднем параде ко Дню Независимости. Он был влюблен в небо и авиацию. Единственное, что он любил больше — это своих детей и жену. Потом было 24 февраля. И Марык вернулся в бригаду. И сел в кабину своей любимой "двадцатьчетверки". И гасил московских подонков. 8 марта вертолет подполковника Марыняка во время выполнения боевого полета был сбит под Киевом. Экипаж погиб. Вместе с Сашей положил свою жизнь летчик-оператор капитан Иван Беззуб", — рассказал товарищ погибшего летчика.

Александр Марыняк был похоронен в Бродах.

Напомним, что легендарный пилот "Призрак Киева" возле Обухова Киевской области в понедельник, 7 марта, сбил российскую ракету "Калибр" и спас сотни жизней.