Был врачом и не выезжал из Украины: известны подробности о первом умершем от "Дельта"-штамма в Киеве

Был врачом и не выезжал из Украины: известны подробности о первом умершем от "Дельта"-штамма в Киеве

Человек мог инфицироваться либо при исполнении служебных обязанностей, либо в домашних условиях

Мужчина, который умер в Киеве в результате заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта", был врачом. Также известно, что он не выезжал за границы Украины.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин 28 июля на брифинге на телеканале "Украина 24".

"Что касается этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", — заявил Кузин.

Главный санврач также отметил, что клиническое течение и симптомы у пациентов с "Дельта"-штамом коронавируса не отличаются от тех, которые имеют заболевшие обычным коронавирусом.

"Есть единичные сообщения о том, что не всегда срабатывают привычные схемы лечения, или пациент не всегда стандартно или эффективно отвечает на то лечение, которое назначается. Однако каких-либо клинических особенностей пока не зафиксировано", — сказал он.

Напомним:

По состоянию на 28 июля в Украине обнаружено 17 случаев заражения "Дельта"-штамом коронавируса. Преимущественно эти случаи зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

коронавируса. Преимущественно эти случаи зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Украина ужесточает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта" . Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

. Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки. Кроме этого, Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, которые возвращаются из России и Индии, где фиксируют значительное распространение опасного индийского штамма "Дельта".

Новости мира: из-за штамм коронавируса "Дельта" Украина ужесточает правила пересечения границы

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