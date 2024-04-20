Был вынужден стрелять в землю: в Черновицкой области гражданские напали на работника ТЦК

В Черновицкой области гражданские напали на работника ТЦК, когда он делал объявление. Мужчина был вынужден сделать предупредительный выстрел.

В селе Черногозы Вижницкого района Черновицкой области во время осуществления мероприятий оповещения представителем местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) было совершено нападение группой гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП.

Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применили силу и угрозы.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", — говорится в сообщении.

В ТЦК говорят, что выясняют все причины и обстоятельства инцидента и надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

Кроме того, в ТЦК напомнили об ответственности за уклонение и препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских — один погиб. Еще один получил ранение. Инцидент произошел около 2 часов ночи, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов.

В пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Правоохранители отмечают, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, предположительно причастных к совершению преступления.

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