"Был заговор президента Клинтона и президента Ельцина": Кулеба в "Мосейчук+" – о закулисье Будапештского меморандума и стратегии США относительно России

В эту пятницу, 12 октября, в 21:45 "1+1 Украина" покажет новый выпуск "Мосейчук+" – авторского проекта Наталии Мосейчук. Зрителей ожидают откровенные истории об украинцах – людях, которые влияют на судьбу нашей страны, своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее. Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и на платформе Киевстар ТВ.

В следующем выпуске ведущая посетит аэропорт "Гостомель" и пообщается с нашим украинским государственным деятелем и дипломатом, членом СНБО и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В откровенном разговоре с Наталией Мосейчук он расскажет, почему власти не предупредили народ о полномасштабном вторжении, также войне в Израиле, действительно ли Байден и Путин поделили мир и о чем наша война на самом деле. Также Дмитрий Кулеба с Наталией Мосейчук подняли тему, которая до сих пор возмущает многих украинцев, – подписание Украиной Будапештского меморандума.

"Будапештский меморандум – это была историческая ошибка двух сторон, тогдашнего руководства Соединенных Штатов и тогдашнего руководства Украины. Я знаю сто аргументов с украинской стороны, почему мы не могли удержать ядерный арсенал. Но я с ними не согласен. Был заговор президента Клинтона и президента Ельцина лишить Украину ядерного оружия", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также в связи с тем, что американские конгрессмены обратились к Байдену с вопросом неспособности достижения победы в Украине, Наталья Мосейчук поинтересовалась у министра, есть ли у Соединенных Штатов Америки хоть какая-нибудь стратегия.

"У Соединенных Штатов есть стратегия, что они делают в Украине, но нет стратегии, что делать с Россией", – откровенно ответил Кулеба.

Каким было состояние военно-политического руководства в первые дни полномасштабного вторжения и как президент Германии Штайнмайер пережил свой первый авианалет в Черниговской области – смотрите уже в эту пятницу в новом выпуске "Мосейчук+" в 21:45 на телеканале "1+1 Украина".