Был заключен за двойное убийство и кражу: на Буковине в колонии совершил самоубийство 31-летний мужчина

31-летний мужчина был из Днепропетровской области.

В Сокирянской исправительной колонии Черновицкой области в среду, 16 июня, совершил самоубийство 31-летний осужденный за двойное убийство и кражу.

Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

Правоохранители открыли уголовное производство и планируют привлечь к ответственности должностных лиц колонии.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр судебных решений по ч.1 ст. 115 УК Украины с отметкой самоубийство. Досудебное расследование осуществляют следственные Днестровского районного отдела полиции", — сообщили в прокуратуре.

Известно, что 31-летний мужчина был из Днепропетровской области. Его к 14 годам лишения свободы в 2012 году судили за двойное убийство и кражу.

Напомним, в Тернопольской области 13-летняя девочка из-за ссоры родителей пыталась совершить самоубийство.

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