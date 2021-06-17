Был заключен за двойное убийство и кражу: на Буковине в колонии совершил самоубийство 31-летний мужчина

31-летний мужчина был из Днепропетровской области.
В Сокирянской исправительной колонии Черновицкой области в среду, 16 июня, совершил самоубийство 31-летний осужденный за двойное убийство и кражу.
Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.
Правоохранители открыли уголовное производство и планируют привлечь к ответственности должностных лиц колонии.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр судебных решений по ч.1 ст. 115 УК Украины с отметкой самоубийство. Досудебное расследование осуществляют следственные Днестровского районного отдела полиции", — сообщили в прокуратуре.
Известно, что 31-летний мужчина был из Днепропетровской области. Его к 14 годам лишения свободы в 2012 году судили за двойное убийство и кражу.
Напомним, в Тернопольской области 13-летняя девочка из-за ссоры родителей пыталась совершить самоубийство.