Была человеком с большим сердцем: в Брюховичах умерла мама Кузьмы Скрябина

Сегодня, 23 сентября, в Брюховичах Львовской области из жизни ушла мама Кузьмы Скрябина – Ольга Кузьменко. Ей было 76 лет.

Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина. Информацию "Завтрака с 1+1" подтвердили родные.

В фонде отметили, что Ольга Михайловна была замечательным и душевным человеком, у которого было большое сердце. Для всех это очень тяжелая потеря.

"Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль потери, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Мы будем скучать", – отмечается в сообщении.

Сделала сына тем, кто он есть

Ведущий "Завтрака с 1+1" Егор Гордеев, близкий с Ольгой Михайловной, на своей фейсбук-странице отметил, что не стало сильной и принципиальной женщины. Она больше всего любила своего сына и сделала его тем, кто он есть.

"Ольга Михайловна все называла своими именами, безвкусицу – безвкусицей, лень – ленью, негодяя – негодяем, талант – талантом. Широкий мир, стеб рагулизма и лицемерия – это у Кузьмы от нее", – констатировал Гордеев.

Ольга Михайловна и Егор Гордеев

Журналист добавил, что когда Ольгу Михайловну спросили, почему они с Виктором Кузьмичем не родили еще ребенка. "Она подняла брови и, как будто фиксирует, дождь или снег за окном, с удивлением "зачем, если у меня есть Андрей". Соболезнования родным. Вечная память, народная мама!", – подытожил он.

Ранее мать Андрея Кузьменко комментировала расследование по гибели сына. Она утверждала, что не намерена возбуждать уголовное дело. "Тот, кто это сделал, он до седьмого колена будет расплачиваться", – подчеркнула женщина.

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