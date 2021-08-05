Была грязная и все время падала: в Херсонской области пьяная мать возила младенца по улице

Была грязная и все время падала: в Херсонской области пьяная мать возила младенца по улице

Женщина получила протокол от патрульных.

В Геническе (Херсонская область) женщина в нетрезвом состоянии ходила по улице с ребенком и все время падала. Горе-мать получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Херсонской области.

На улице патрульные действительно увидели женщину с детской коляской и младенцем в нем. Одежда матери был грязной, а во время общения инспекторы заметили у нее признаки алкогольного опьянения.

Полицейские составили на 34-летнюю местную жительницу протокол по ч. 1 ст. 184 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КоАП и вызвали карету "скорой". Ее годовалую дочь госпитализировали в районную больницу для обследования.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском (Одесская область) женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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