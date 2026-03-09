"Была искренним, светлым ребенком": в Харькове обстрел РФ унес жизни 13-летней юннатки, ее мамы и бабушки

Во время атаки на Харьков 7 марта погибла 13-летняя Елизавета Полянская и ее семья. / © Харківський зоопарк | Facebook

Реклама

В ночь на 7 марта в результате очередного ракетного удара российских войск по Харькову погибла восьмиклассница Елизавета Полянская. Вместе с 13-летней девочкой под обломками собственного дома погибли ее мать и бабушка. Отец ребенка защищает Украину в рядах Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Харьковском зоопарке.

Погибшая школьница училась в 8 классе лицея №16 и была активной воспитанницей кружка юных естествоиспытателей при Харьковском зоопарке. По словам педагогов, любовь к биологии девочке привила учительница, которая сама в свое время прошла путь юноши. В зоопарке Лизу вспоминают как чрезвычайно светлого ребенка, который искренне заботился о животных.

Реклама

«Лиза была искренним, светлым ребенком, любознательным и добрым. Она очень любила животных и искренне радовалась каждой встрече с нашими подопечными. В ее глазах всегда было много интереса, тепла и искренней любви к живому миру», — поделились воспоминаниями работники зоопарка.

Трагедия унесла жизни сразу трех поколений одной семьи. Вместе с Елизаветой погибла ее мать, Яна Полянская, работавшая заведующей библиотекой, и бабушка Елена Радзиевская, бывшая директор банковского отделения.

Во время атаки на Харьков 7 марта погибла 13-летняя Елизавета Полянская и ее семья. / © Харківський зоопарк | Facebook

По данным мемориального проекта «Их убила Россия», семья находилась дома в момент попадания вражеской ракеты. Этот удар стал очередным свидетельством целенаправленного террора против гражданского населения Харькова, что продолжает уносить жизни талантливых детей и их близких.

Напомним, ночная атака на Харьков 7 марта унесла жизни гражданских жителей, среди которых — педагоги и школьники. В собственном доме погибла учительница начальных классов лицея №6 вместе со своим сыном, учеником второго класса. Также известно о гибели ученицы восьмого класса лицея №16, которая стала жертвой обстрела вместе со своей матерью.

Реклама

В результате ракетного удара был разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.