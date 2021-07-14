Была кулаками и ногами: заробитчанка из Украины избила старушку, за которой ухаживала в Италии

После избиения бабушку забрали в больницу, где она будет лечиться минимум 2 недели.
Гражданку Украины, которая поехала на заработки в Италию в качестве сиделки, арестовали. Женщину обвиняют в жестоком избиении подопечной.
Об этом сообщает издание Padovaoggi.it.
Инцидент произошел в эти выходные в городе Падуе в Италии. 52-летняя украинка вернулась в нетрезвом состоянии в место своего проживания. Там у нее произошел конфликт с пенсионеркой, за которой она ухаживала. Заробитчанка набросилась с кулаками на 87-летнюю бабушку и избила ее так, что той понадобилась медицинская помощь. Избитая женщина была госпитализирована, и по прогнозам медиков предстоит пробыть в медучреждении не менее 2 недели.
Гражданку Украины забрали карабинеры. Вскоре ей назначат наказание.
Отмечается, что сиделка уже не впервые бьет свою подопечную.
Напомним, что в Египте травмировалась украинка, которая решила покататься на водном парашюте. Его канат оторвался и туристка влетела в катер.