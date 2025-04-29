Курская операция / © ТСН.ua

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По мнению боевого медика Глеба Битюкова, Курская операция для Украины была нецелесообразной. Но военно-политическое руководство Украины этого не признает.

Об этом сказал военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков в интервью "Свобода Live".

"Чего мы хотели достичь Курской операцией? Вероятнее всего, чтобы захватить н-ну территорию обменять на украинские территории. Но вопрос: сколько территории мы захватили от России? 0,001? И мы хотели поменять ее на 22% украи? Мне кажется, что мы пытались посмотреть на ситуацию глазами Пути вообще Пути вообще Пути вообще Пути вообще Пути вообще Пути вообще на Пути вообще? обращал внимания. Ну что вы там себе увлекли?

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Как заявлял Зеленский, Курская операция оказала серьезное влияние на лидеров стран. Она показала, что Путин слабый.

“Вы представляете, чтобы Зеленский сказал: “Знаете, лоханулись. Зря вошли. Не стоило этого делать". Он не смог бы так сказать. В любом случае он будет адвокатировать свои решения. Безусловно, он будет объяснять, зачем это было. Но надо смотреть на ситуацию со всех сторон. Были ли объективные причины для этой операции?"

Речь шла и о том, что Курская операция была принципиальна, так как позволила перебросить войну на местность противника.

"Опять-таки: чтобы что? Была теория, что мы отвлекаем силы противника. От Донбасса. Давайте померяемся силами - практически безграничный человеческий ресурс РФ и достаточно ограничен наш. Чьи силы мы тогда отвлекаем и опрокидываем? Свои или их?", - заключил медик.

Раньше говорилось, что бои на Курщине в последние дни носили очень ожесточенный характер. Россияне продолжают попытки выбить ВСУ из области.