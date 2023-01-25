Была ли ошибка пилота причиной аварии вертолета в Броварах: авиаэксперт дал ответ

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко считает преждевременным делать выводы о причинах падения вертолета в Броварах, в результате которого погибли 14 человек, среди которых — руководство МВД.

В интервью ТСН.ua он посоветовал дождаться хотя бы предварительных выводов специальной комиссии, занимающейся расследованием этой авиакатастрофы.

“Человеческий фактор – это 75-80 процентов авиационных инцидентов. Но ошибка пилота часто вызвана некоторыми техническими неурядицами. К тому же на борту два пилота. Если один совершает ошибки, то всегда есть время, тем более на вертолете, предупредить и ситуацию исправить”, — отметил он.

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По мнению Валерия Романенко, если пилот ошибся, то это могло произойти только из-за потери пространственной ориентации в тумане.

"Это единственный повод, который мог привести к внезапной посадке. Человек перепутал или вверх летит или вниз. Но там два пилота, на борту были еще люди, кабина не закрыта, там нет перегородки между пассажирским салоном и кабиной пилотов. Кажется маловероятным...” – оценил ситуацию эксперт, добавив, что командиром экипажа был пилот-инструктор отдельного авиационного отряда ГСЧС.

“Выше никуда. Среди командиров вертолетов выше не бывает”, — оценил уровень пилота Романенко.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС с руководством МВД, включая министра Дениса Монастырского. Правоохранители рассматривают "все возможные версии аварии".

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