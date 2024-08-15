Была ли победа Харлан на олимпиаде в Париже последней: чемпионка раскрыла планы на будущее

После победы на олимпиаде Ольга Харлан сначала поедет в отпуск, а затем будет "планировать жизнь".

Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан пока не планирует заканчивать спортивную карьеру, но сколько еще раз она будет бороться за олимпийские награды зависит от того, "позволит ли тебе твое тело".

Об этом чемпионка рассказала в эксклюзивном интервью ведущей ТСН.ua Маричке Падалко.

Завершение карьеры или Олимпиада-2028

Ольга Харлан заверила, что не намерена сейчас завершать свою спортивную карьеру. Но будет ли еще одна "золотая олимпийская стычка" в ее жизни, сейчас сказать сложно.

"Я не знаю, я не могу пока ответить на этот вопрос. Мы сейчас отдыхаем. Я знаю одно, что я всегда хотела поцеловать дорожку [после победы – ред.]. Я думала об этом, что таким образом я "отблагодарю" дорожку за все, что у меня было. И я это сделала после бронзы", – рассказала олимпийская чемпионка.

Она добавила, что после личной победы боролась за командное золото на той же дорожке.

Летние Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе

Ольга Харлан рассказала, что пока ее никто не спрашивал, будет ли она продолжать спортивную карьеру.

"Ну, конечно, все хотят, чтобы я фехтовала еще до Лос-Анджелеса [летняя Олимпиада-2028 – ред.]. И мне было бы интересно. Но все зависит от того, как твое тело тебе позволит, твое моральное состояние. То есть ты можешь фехтовать, как ты хочешь – и в 40, и в 42. В Лос-Анджелесе мне будет почти 38. Но все-таки циферка – пять олимпиад – это уже много. А потом думаю: но я рано начала, мне было почти 18", – поделилась Харлан.

Планы на будущее

Олимпийская чемпионка также рассказала, что перестала строить планы с оглядкой на победы или поражения после олимпиады в Токио.

"Я решила планировать заранее. Неважно, что будет на олимпиаде, потому что на этом жизнь не заканчивается. И я это поняла после Токио. Я очень сильно над этим работала – что будет, если не выиграю, как принять возможное поражение. Поражение – это очень тяжело. Ты не хочешь об этом думать, это очень страшно, но это жизнь, и все равно она продолжается", – отметила Ольга Харлан.

Она рассказала, что вместе с любимым они решили, что уедут отдыхать вне зависимости от результатов олимпиады.

"Мы купили билеты, забронировали отель заранее. Потому что несмотря на все у нас будет отдых, которого мы заслуживаем, даже если не будет медалей. Но вот такой бонус – у нас три медали с собой будет. А дальше будем планировать жизнь", – добавила Ольга Харлан.

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Напомним, Харлан рассказала об исторической победе команды по фехтованию на Олимпиаде-2024. Победа украинской команды поразила весь мир.

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