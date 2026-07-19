Была ли сегодняшняя атака на Киев самой большой по количеству баллистики: что говорит Игнат

Киев атаковали баллистикой / © Associated Press

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Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночная российская атака на Киев была одной из самых масштабных по количеству баллистических ракет, однако не стала самой большой.

Об этом Игнат написал в Facebook.

«Да, ныне одна из самых больших атак на Киев с применением ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории», — сообщил Игнат.

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По его словам, несмотря на распространенные в Сети сообщения о рекордных обстрелах, подобные по масштабу атаки уже происходили в последнее время.

Игнат также отметил, что за последние 35 суток Киев пережил уже четыре массированных атаки, включая нынешнюю. В них Россия применяла примерно одинаковое количество баллистических ракет, десятки крылатых ракет разных типов и большое количество ударных беспилотников.

Атака по Украине 19 июля — что известно

В ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, выпустив цели. ПВО обезвредило 126 целей, среди которых 18 ракет и 108 дронов.

Под основным ударом находился Киев — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.

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