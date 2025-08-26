Была ли Украина готова к вторжению в 2022 году: результаты опроса

Война в Украине: российский удар по дому в Мариуполе / © Associated Press

Большинство жителей Киева считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к российскому вторжению в 2022 году. Главной причиной называют то, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Опрос среди жителей Киева показал, что большинство — 82% респондентов — считают подготовку Украины к полномасштабному вторжению недостаточной. Из них 46% убеждены, что страна вообще не приняла необходимых мер, тогда как 36% признают определенные шаги, но оценивают их как в основном несущественные. Только 16% киевлян считают, что государство было готово должным образом.

Почему подготовка к вторжению оказалась недостаточной?

Среди главных причин опрошенные называют недостаточность приложенных усилий со стороны политической власти — такое мнение высказали 72% тех, кто критикует подготовку. Другие объяснения упоминались значительно реже:

недоверие населения к реальной угрозе нападения (30%),

недостаточные действия руководства ВСУ (20%),

чрезмерный перевес ресурсов у России (17%),

ограниченная поддержка от западных партнеров (16%).

«Украинцы, скорее всего, еще очень долго будут ломать копья относительно оптимальной стратегии действий страны накануне полномасштабного вторжения в 2022 году. За этими дискуссиям можно видеть как справедливое желание наказать объективно виновных, так и идентификацию слабых мест, чтобы учесть это на будущее (и, конечно, избежать повторения)», — прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Опрос КМИС был проведен в период с 25 июля по 3 августа 2025 года. Специалисты опросили 804 жителей Киева в возрасте с 18 лет методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

К слову, по результатам опроса Gallup, по состоянию на август 25% граждан Украины считают, что страна должна продолжать воевать до победного конца. Этот показатель резко контрастирует с 2022 годом, когда такую позицию поддерживали 75% населения.