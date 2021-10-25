"Была любовь со школьной скамьи": в Запорожье парализованная женщина неделю прожила с телом мужа и умерла

"Была любовь со школьной скамьи": в Запорожье парализованная женщина неделю прожила с телом мужа и умерла

По словам соседей, они обращались в полицию, но те не брали разрешение суда на открывание дверей.

В Запорожье парализованная женщина несколько дней жила с телом мужа, который умер, ухаживая за ней. Только через неделю правоохранители попали в квартиру супругов.

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Об этом рассказывает телеканал Alex.ua.

В Запорожье в квартире многоэтажки обнаружили тело пожилого мужчины и едва живой его парализованную жену. Год назад женщина перенесла инсульт, а затем встать на ноги уже не смогла, поэтому муж за ней ухаживал. Детей у супругов не было.

"Они со школьной скамьи вместе. Всю жизнь, более 50 лет", — рассказывает сосед супругов Владимир Степанов.

Соседи семейной пары забили тревогу, когда перестали видеть дедушку Виктора, он не отвечал на телефонные звонки, и дверь в квартиру никто не открывал.

Супруги жили на 1 этаже, поэтому соседи несколько раз стучали в окно, но никто не реагировал. Видели, что свет был включен даже ночью, поэтому заподозрили плохое и обратились в полицию. Те, по их словам, приехали, "понюхали" нет ли трупного запаха из квартиры, не почувствовали, поэтому уехали обратно.

Неравнодушные жители обратились к общественности, и из-за общественного резонанса правоохранители взяли решение суда на проникновение в квартиру.

В квартире рядом с телом мужа была его обессиленная жена. Ее доставили в больницу. Она пробыла там 2 дня, а потом умерла. По словам медиков, у нее случился повторный инсульт в тот момент, когда она потеряла мужа.

По данным СМЕ, у дедушки случился инсульт, он пролежал несколько дней, а затем, не получив помощи, умер. Его парализована жена не могла ничего поделать, поэтому ей оставалось только наблюдать, как угасает жизнь ее любимого Виктора.

Соседи поблагодарили активистов, не остались равнодушными и этой ситуации.

Напомним, что в Харьковской области в одном из частных домов с нашли задушенной женщину, а также повешенным ее сына.

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