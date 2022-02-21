"Была на приеме у травматолога": в Винницкой области загадочно пропала женщина с пятью детьми (фото)

До исчезновения женщина посещала врача.
В Винницкой области разыскивают 36-летнюю женщину, которая вышла из дома с 5 детьми и пропала.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.
"Полиция Винницкой области разыскивает 36-летнюю Ярченко Викторию Владимировну, жительницу села Немия Могилев-Подольского района. 15 февраля около 8.00 часов женщина вместе со своими детьми: 15-летней Каролиной, 13-летним Александром, 9-летней Виталиной, 7-летней Дианой и двухмесячным Дмитрием покинула место жительства и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Мобильные телефоны разыскиваемой и ее детей выключены", — сообщают в полиции.
Приметы пропавшей: рост около 165 см., среднего телосложения, темные длинные волосы.
Правоохранители обратились к гражданам, имеющим информацию о местонахождении пропавшей женщины и ее детей, сообщить в полицию по телефонам (068) 012 90 68, (097) 556 16 91 (04337) 6 52 02 или 102.
В Сети пользователи говорят, что женщина ушла из дома с детьми не просто так:
- Она вероятно убежала с детьми, и вряд ли хочет, чтобы ее нашли. И все пятеро детей последовали за мамой как один – это тоже показатель, что не все так просто в этой истории.
- Если это так, ей просто нужно сообщить полиции, что жива, здорова и с детьми все в порядке, чтобы прекратился розыск. Полиция ее не будет задерживать или возвращать, но по заявлению об исчезновении открывается производство.
- Может, не нужно искать?
- Да, именно не от хорошей жизни женщина скрывается, потому что еще 14 февраля была на приеме у травматолога.
- Я с ней работала – она говорила что муж бил очень и давно хотела убежать.
Напомним, что в Херсонской области пропавшую 15-летнюю девушку полицейские разыскали в 7 километрах от места исчезновения. С девушкой все хорошо.
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