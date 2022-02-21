"Была на приеме у травматолога": в Винницкой области загадочно пропала женщина с пятью детьми (фото)

"Была на приеме у травматолога": в Винницкой области загадочно пропала женщина с пятью детьми (фото)

До исчезновения женщина посещала врача.

В Винницкой области разыскивают 36-летнюю женщину, которая вышла из дома с 5 детьми и пропала.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

"Полиция Винницкой области разыскивает 36-летнюю Ярченко Викторию Владимировну, жительницу села Немия Могилев-Подольского района. 15 февраля около 8.00 часов женщина вместе со своими детьми: 15-летней Каролиной, 13-летним Александром, 9-летней Виталиной, 7-летней Дианой и двухмесячным Дмитрием покинула место жительства и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Мобильные телефоны разыскиваемой и ее детей выключены", — сообщают в полиции.

Приметы пропавшей: рост около 165 см., среднего телосложения, темные длинные волосы.

Правоохранители обратились к гражданам, имеющим информацию о местонахождении пропавшей женщины и ее детей, сообщить в полицию по телефонам (068) 012 90 68, (097) 556 16 91 (04337) 6 52 02 или 102.

В Сети пользователи говорят, что женщина ушла из дома с детьми не просто так:

Она вероятно убежала с детьми, и вряд ли хочет, чтобы ее нашли. И все пятеро детей последовали за мамой как один – это тоже показатель, что не все так просто в этой истории.

Если это так, ей просто нужно сообщить полиции, что жива, здорова и с детьми все в порядке, чтобы прекратился розыск. Полиция ее не будет задерживать или возвращать, но по заявлению об исчезновении открывается производство.

Может, не нужно искать?

Да, именно не от хорошей жизни женщина скрывается, потому что еще 14 февраля была на приеме у травматолога.

Я с ней работала – она говорила что муж бил очень и давно хотела убежать.

Напомним, что в Херсонской области пропавшую 15-летнюю девушку полицейские разыскали в 7 километрах от места исчезновения. С девушкой все хорошо.

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