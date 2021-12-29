Была не пристегнута: подробности гибели 6-месячного ребенка в масштабном ДТП в Харьковской области (фото)

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следователями.
Вблизи поселка Ивановка Чугуевского района Харьковской области 29 декабря в ДТП погиб 6-месячный ребенок, его 42-летнюю мать госпитализировали.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, авария произошла в 11:56. Водитель Toyota не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль "Газель". Из-за этого на месте аварии погиб 6-месячный ребенок водителя легкового автомобиля, 42-летнюю женщину госпитализировали.
Из-за аварии грузовик MAN получил механические повреждения.
В полиции сообщили, что 6-месячный ребенок был на заднем сиденье автомобиля Toyota. Девочка была непристегнута ремнем безопасности.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следователями.
Напомним:
- В Харьковской области на трассе М-03 произошло ДТП с участием трех машин. В результате погиб младенец, находившийся в одном из авто.