Была не пристегнута: подробности гибели 6-месячного ребенка в масштабном ДТП в Харьковской области (фото)

Была не пристегнута: подробности гибели 6-месячного ребенка в масштабном ДТП в Харьковской области (фото)

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следователями.

Вблизи поселка Ивановка Чугуевского района Харьковской области 29 декабря в ДТП погиб 6-месячный ребенок, его 42-летнюю мать госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, авария произошла в 11:56. Водитель Toyota не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль "Газель". Из-за этого на месте аварии погиб 6-месячный ребенок водителя легкового автомобиля, 42-летнюю женщину госпитализировали.

Из-за аварии грузовик MAN получил механические повреждения.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

В полиции сообщили, что 6-месячный ребенок был на заднем сиденье автомобиля Toyota. Девочка была непристегнута ремнем безопасности.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следователями.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним: