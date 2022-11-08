"Была неточность": в предприятии "Антонов" уточнили информацию о строительстве второй "Мрії"

О конкретной сумме, необходимой для построения второй "Мрії", пока говорить рано.

В государственном предприятии "Антонов" уточнили распространенную информацию о готовности на 30% второго самолета Ан-225 "Мрія" вместо разрушенного россиянами в Гостомеле во время широкомасштабного вторжения. На самом деле, только начались конструкторские работы в направлении строительства.

Об этом говорится в Twitter предприятия.

"В изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "АНТОНОВ" о построении новой "Мрії", распространенной изданием "Bild" и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность. Сейчас начались конструкторские работы в этом направлении", — говорится в заявлении.

В ГП "Антонов" добавили, что по имеющейся экспертной оценке, сейчас имеется около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца. В компании добавили, что более подробную информацию сообщат после победы Украины в войне.

"Стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано. Больше информации будет после победы", — подытожили на предприятии.

Уничтожение оккупантами РФ АН-225 "Мрії" в Гостомеле

Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрія" армия РФ сожгла в феврале, когда бомбила аэропорт в Гостомеле Киевской области. В Укроборонпроме тогда сообщили, что Украина приложит все усилия, чтобы за строительство нового самолета заплатило государство-агрессор.

"Россия уничтожила нашу "Мрію". Но они никогда не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве", — заявлял тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как заявила СБУ со временем, сотрудники государственного предприятия "Антонов" могли сотрудничать с российскими оккупантами.

СБУ, которая устанавливает все данные уничтожения самолета АН-225 "Мрія" и в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все меры для его сохранения, в мае заявила, что должностные лица не приняли надлежащих мер по сохранению судна.

А командир экипажа "Мрії" Дмитрий Антонов обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить самолет.

В свою очередь, в ГП "Антонов" ответили, что заявление командир экипажа основывается исключительно на его личных мнениях и оценочных суждениях.

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

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