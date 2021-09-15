"Была одной из лучших", учил военных и полицию: что рассказывают коллеги и друзья о погибших при взрыве автомобиля в Днепре

"Была одной из лучших", учил военных и полицию: что рассказывают коллеги и друзья о погибших при взрыве автомобиля в Днепре

По словам коллег Дарьи, ее смерть — это потеря для всей системы МВД.

Коллеги-журналисты, руководство МВД и ГСЧС Украины выражают слова соболезнования в связи с трагической гибелью пресс-секретаря ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой и члена общественной организации "Украинский Легион" Алексея Кавлака.

ТСН.ua собрал все, что рассказывают коллеги и знакомые погибших.

Надежный друг и профессионал

Коллеги Дарьи в Главном управлении ГСЧС Украины характеризуют ее как чрезвычайно чуткого, доброго и активного человека, который никогда не боялся экспериментировать. Подчиненные Дарьи, благодаря ее целеустремленности, всегда отличались профессионализмом и тягой к преодолению всевозможных трудностей.

"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС. Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления", — рассказали в ГСЧС Украины.

Большая потеря для системы МВД

"Сегодня около девяти утра трагически погибла капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева. Она руководила отделом по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Это тяжелая утрата не только для родных, но и для всех работников системы МВД. Светлая память Дарьи. Ты навсегда останешься в наших сердцах", — выразили слова соболезнования в пресс-службе МВД Украины.

Пример для всех, кто живет Службой спасения

В Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что Дарья за годы работы на службе стала примером для всех, кто живет Службой спасения.

"Это Человек с большой буквы. Это настоящий профессионал своего дела. Все представители Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области выражают искренние соболезнования всем родным Дарьи по поводу тяжелой утраты", — добавили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Учил военных и полицию

В результате взрыва иномарки также погиб член общественной организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак. По словам коллег, он занимался обучением военных и полицейских.

"Сегодня утром погиб Алексей Кавлак "Змей". Член Совета ОО "Украинский Легион", инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта "Aid Brothers", инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта "Потомки Свободных". Учил военных, учил полицию, учил гражданских людей. Последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в городе Днепре", — подчеркнули в общественной организации" Украинский Легион".

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