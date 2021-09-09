Была отличницей и стремилась к знаниям: в вузе Харькова рассказали о студентке, которая попала в учителей из арбалета в Полтаве

Была отличницей и стремилась к знаниям: в вузе Харькова рассказали о студентке, которая попала в учителей из арбалета в Полтаве

В вузе обеспокоены поведением своей студентки, поскольку приступов агрессии за ним не замечали.

В Полтаве вооруженная арбалетом девушка зашла в одну из местных школ и выстрелила в двоих учительниц. 19-летняя Таисия Петрова была бывшей ученицей в этой школе, а сейчас учится на психолога в Национальном университете гражданской защиты населения в Харькове.

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Таисия Петрова вступила в харьковский вуз в 2019 году и осваивала профессию психолога. Девушка жила в общежитии и считалась на хорошем счету. Из-за коронавируса студентов отправили на обучение онлайн, поэтому Таисия вернулась в Полтаву.

В этом году Таисия перевелась на третий курс. 1 сентября ее видели в вузы на празднике Первого звонка и на пару, а затем девушка поехала домой. Уже 6 сентября педагоги узнали о событиях в школе в Полтаве и узнали в стрелке отличницу Таисию Павлову.

"У нее не было неадекватного поведения, она стремилась к знаниям и отлично училась. Правда, студентка скрывала, что ее родители — адвентисты. Что произошло за время карантина и побудило девушку расстрелять педагогов, неясно", — говорят в университете.

Сейчас студентка находится в Полтаве на психиатрическом обследовании. Продолжит Таисия обучение в ЗВО, будет зависеть от результатов экспертизы. За содеянное девушке грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения.

Напомним, что утром 6 сентября 19-летняя Таисия Петрова зашла в здание школы №11 с арбалетом в руках. Она выстрелила в одну из учительниц. Остановить Таисию пыталась завуч по воспитательной работе, но девушка перезарядили арбалет и выстрелила в нее. Болт попал в руку женщины. После этого арбалет у Петровой забрал ученик 9-го класса.

Сама же стрелок рассказывала, что все это произошло из-за буллинга в школе и давления на нее со стороны учителей. Пострадавшие педагоги девушку не знали.

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