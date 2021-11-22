Была почти без сознания: в Полтаве под мостом нашли нетрезвой 14-летнюю девушку

Была почти без сознания: в Полтаве под мостом нашли нетрезвой 14-летнюю девушку

Девушку забрали в больницу с диагнозом "алкогольное отравление".

В Полтаве на улице прохожие обнаружили девушку-подростка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют, кто напоил несовершеннолетнюю.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Вчера, 21 ноября, около 20:00, в полицию поступило сообщение от горожан, под мостом в микрорайоне Половки, обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которая находилась в состоянии опьянения и самостоятельно не могла передвигаться.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

Девушка госпитализирована в детскую больницу, с предварительным диагнозом — алкогольное отравление. Пока ей предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

"Правоохранители установили личность несовершеннолетней. Ею оказалась 14-летняя полтавчанка. По данному факту полиция города проводит проверку, в ходе которой выясняется круг лиц, с которыми отдыхала девушка, а также место приобретения несовершеннолетними спиртных напитков, с целью привлечения ответственности виновных к юридическому лицу". ", – сообщили в полиции.

Напомним, что в Киеве девушка хотела доехать на работу с комфортом. А попала чуть ли не в криминальную историю. Она села в такси, и проехав буквально несколько метров, поняла – водитель пьян.