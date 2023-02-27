Была под завалами 205 часов: в ГСЧС рассказали, как спасли женщину на 9 день после землетрясения в Турции

Женщина в возрасте примерно 30 лет провела под завалами 9 дней, когда температура колебалась от -2 до +15 градусов, и выжила.

Украинский отряд спасателей во время своей миссии в Турции спас 1 человека и деблокировал тела 58 погибших в результате землетрясения.

Как рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Ukraine Media Center, на девятый день поисково-спасательных работ в Турции украинский сводный отряд ГСЧС нашел и спас живую женщину в возрасте примерно 30 лет. Она провела под завалами 205 часов, при перепадах температур от –2 до +15 градусов, и выжила

"Двое наших спасателей поднялись на завал и услышали звук, похожий на стон. Сразу объявили минуту тишины. Запустили кинолога с собакой — собака могла четко дать место, где мог находиться человек. Спасатели начали работать именно там. С помощью специальных инструментов они добрались до женщины, вытащили ее на поверхность. Это был восторг, потому что наши отработали очень грамотно, очень четко. Турция была шокирована, поэтому это двести пятый час, они по часам считали ликвидацию последствий землетрясения. Для нас это было тоже чудо", — рассказал Хорунжий.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Число жертв превысило 50 тыс., спасатели продолжают работу.

18 февраля в разрушенной землетрясением турецкой провинции Кахраманмараш снова произошли подземные толчки. Однако они были не так мощны, как те, что привели к страшным разрушениям и смертям 6 февраля.

Уже 20 февраля в турецкой провинции Хатай снова произошли сразу два толчки, повредившие дома. Погибли, по меньшей мере, 6 человек, еще почти 300 пострадали.

В стране сохраняется опасность повторных землетрясений.

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