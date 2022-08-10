"Была серьезная детонация": в командовании Воздушных ВСУ рассказали, что размещалось на уничтоженном аэродроме оккупантов в Крыму

На аэродроме в Саках в Крыму, который вчера вспыхнул, размещалась военная техника и боеприпасы.

Пострадали самолеты и разразился состав завиационного вооружения.

Об этом ТСН рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это — военный аэродром. Там оккупанты размещали самолеты Су-30 СМ, также были другие самолеты. Даже есть спутниковые снимки, где видно, что там стояли еще самолеты Су-24, разведчики, Ил-76 и другая авиационная техника. Этот аэродром имеет также закопан авианосец, он называется "Нить".Там обучают корабельную авиацию садиться и прицепляться специальным крюком за трос — эдакая имитация посадки на корабельную палубу. Любой аэродром, расположенный на подлете к Украине, опасен. Оттуда ежесуточно взлетали самолеты оккупантов, они находятся в небе вокруг Украины фактически круглосуточно, не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, меняют только самолеты и экипажи”, – говорит Юрий Игнат.

Он добавил, что за последние 3 месяца самолеты РФ не залетали в радиус действия украинской системы ПВО, но имели на себе противорадиолокационные ракеты. Также по его информации, в Крыму еще около 5 подобных аэродромов.

"По взрыву, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад их боеприпасов — склад авиационного вооружения, потому что была серьезная детонация, значит склад таки был поражен. Поражены самолеты Су-34, Су-24, возможно, вертолеты", — резюмировал спикер Воздушных сил ВСУ.

Все об "хлопке" в Крыму: Юрий Игнат - об аэродромах, авиации и ПВО врага

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