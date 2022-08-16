"Была уничтожена еще в 2017 году": Шойгу отрицает использование россиянами химического оружия в Украине

Здесь обвинения в свой адрес об использовании химического оружия назвали абсурдными.

Об этом заявил на Х Московской конференции по безопасности министр обороны РФ ВС Сергей Шойгу.

"Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием ядовитых веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций типа 'Белых касок' в Сирии", — заявил Шойгу.

Напомним, что правозащитная организация Human Rights Watch фиксировала многочисленные факты применения кассетных боеприпасов Россией по украинским городам.

Для поражения Центральной городской больницы города Угледар Россия использовала баллистическую ракету серии 9М79 "Точка" с кассетной боеголовкой 9Н123.

Так, в июле только за сутки Россия 29 раз ударила по Донетчине запрещенным оружием. Враг обстреливал мирное население из авиации, артиллерии, ЗРК С-300, ракет, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

Российская авиация применяла и осколочно-фугасно-зажигательные авиабомбы ОФЗАБ-500, в том числе при обстреле Чернигова. Это подтвердил сам пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор ВС РФ.

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