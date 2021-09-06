Была в розыске за грабеж и насилие: что известно о бабушке умершего в Черкассах 7-летнего мальчика

51-летняя женщина фигурировала в нескольких уголовных производствах.
В Черкассах умер 7-летний мальчик, который находился в терминальной коме после странного травмирования. Его бабушке Виктории Лясовий вручили подозрение из-за оставление ребенка в опасности и взяли под стражу на 60 суток.
ТСН.ua рассказывает, что известно о бабушке мальчика, которая находится под следствием и которая уже раньше имела проблемы с законом.
Виктория Лясовая — не родная бабушка умершего Андрея. Мальчик ей не родной внук, а сын невестки от предыдущего брака.
В последнее время женщина ухаживала за мальчиком и его трехлетней сестрой, дочерью уже своего сына. Родители оставили детей на бабушку, потому поехали на лечении в Киев, говорится в сюжете ТСН.Тыждень.
24 августа 7-летнего Андрюшу госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы. У него были пролежни, тяжелая травма головы, а также недостающие части ушей и половых органов. Все это время ребенок находился в термальной коме.
К врачам женщина не обращалась, потому что вроде бы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.
За несколько дней она увидела мальчика в постели без сознания и только тогда обратилась к медикам.
Из-за этого Лясовой сообщили о подозрении по статье "оставление в опасности". На суде она попросила сделать процесс закрытым. А с журналистами общаться отказывалась.
По ее словам, мальчик упал с кучи кирпича, и так получил травму головы. Другие повреждения будто бы тоже нанес себе сам, так объясняла она правоохранителям.
В конце концов суд отправил женщину на два месяца в СИЗО. И это не первый ее привод.
Виктория Лясовая несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилие, даже некоторое время была в розыске.
Истцом в этом деле есть сосед Лясовой Юрий. Мужчину покусали собаки и он имел постоянные конфликты с этой семьей через общую двор. Чтобы отгородиться от агрессивных соседей и их собак мжчина поставил забор и даже камеры наблюдения. Но несколько раз Лясовая срезала их. Много лет соседи не здороваются друг с другом.
"Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда. Как я могу здороваться с тем человеком, который меня и моих детей облагает трехэтажным матом и натравливает на нас собак?", — рассказал сосед Виктории Лясовой Юрий Кубанский.
Только с 2013 по 2015 год семья Лясових фигурировала в четырех уголовных производства. Бабушка мальчика и его приемный дед с нелегальным питомником из примерно 20 собаками держала в страхе весь район. Собаки неоднократно нападали на соседей и просто прохожих.
Еще один случай произошел в 2015 году. Тогда четыре среднеазиатские овчарки чуть не загрызли маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк. Алабаи повалили женщину на землю и начали кромсать. Спас потерпевшую охранник парка, а хозяева собак даже не вызвали скорую.
Вслед за бабушкой суд арестовал на 60 суток и деда 7-летнего мальчика, мужа Виктории Лясовой. Для него Андрюша тоже неродной внук. Как и Лясовой, ему также грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет за оставление ребенка в опасном для жизни состоянии.
В то же время отчим мальчика Станислав Лясовый отрицает, что Андрюшу могла обидеть бабушка, а разнообразную информацию, которая появлялась в Интернете, назвал бредом.
"Собаки покусали или там сигареты тушили, или все вместе — это фейковая информация. Реальная информация была в том, что это был несчастный случай, что ребенок действительно не был никем травмирован, ни кем побот", — заявил отчим мальчика.
Сейчас правоохранители выясняются, при каких обстоятельствах мальчик получил телесные повреждения, а Служба по делам детей выясняет состояние содержание и условия проживания ребенка, проверяет и полноту выполнения родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.
Напомним, 7-летний искалеченный Андрюша находился в коме две недели, он умер в воскресенье, 5 сентября.