Была в розыске за грабеж и насилие: что известно о бабушке умершего в Черкассах 7-летнего мальчика

51-летняя женщина фигурировала в нескольких уголовных производствах.

В Черкассах умер 7-летний мальчик, который находился в терминальной коме после странного травмирования. Его бабушке Виктории Лясовий вручили подозрение из-за оставление ребенка в опасности и взяли под стражу на 60 суток.

ТСН.ua рассказывает, что известно о бабушке мальчика, которая находится под следствием и которая уже раньше имела проблемы с законом.

Виктория Лясовая — не родная бабушка умершего Андрея. Мальчик ей не родной внук, а сын невестки от предыдущего брака.

В последнее время женщина ухаживала за мальчиком и его трехлетней сестрой, дочерью уже своего сына. Родители оставили детей на бабушку, потому поехали на лечении в Киев, говорится в сюжете ТСН.Тыждень.

Новости недели: покалеченный ребенок - кто поиздевался над 7-летним мальчиком из Черкасс

24 августа 7-летнего Андрюшу госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы. У него были пролежни, тяжелая травма головы, а также недостающие части ушей и половых органов. Все это время ребенок находился в термальной коме.

К врачам женщина не обращалась, потому что вроде бы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

За несколько дней она увидела мальчика в постели без сознания и только тогда обратилась к медикам.

Из-за этого Лясовой сообщили о подозрении по статье "оставление в опасности". На суде она попросила сделать процесс закрытым. А с журналистами общаться отказывалась.

По ее словам, мальчик упал с кучи кирпича, и так получил травму головы. Другие повреждения будто бы тоже нанес себе сам, так объясняла она правоохранителям.

В конце концов суд отправил женщину на два месяца в СИЗО. И это не первый ее привод.

Новости Украины: бабушке 7-летнего травмированного Андрюши назначили 2 месяца СИЗО

Виктория Лясовая несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилие, даже некоторое время была в розыске.

Истцом в этом деле есть сосед Лясовой Юрий. Мужчину покусали собаки и он имел постоянные конфликты с этой семьей через общую двор. Чтобы отгородиться от агрессивных соседей и их собак мжчина поставил забор и даже камеры наблюдения. Но несколько раз Лясовая срезала их. Много лет соседи не здороваются друг с другом.

"Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда. Как я могу здороваться с тем человеком, который меня и моих детей облагает трехэтажным матом и натравливает на нас собак?", — рассказал сосед Виктории Лясовой Юрий Кубанский.

Только с 2013 по 2015 год семья Лясових фигурировала в четырех уголовных производства. Бабушка мальчика и его приемный дед с нелегальным питомником из примерно 20 собаками держала в страхе весь район. Собаки неоднократно нападали на соседей и просто прохожих.

Еще один случай произошел в 2015 году. Тогда четыре среднеазиатские овчарки чуть не загрызли маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк. Алабаи повалили женщину на землю и начали кромсать. Спас потерпевшую охранник парка, а хозяева собак даже не вызвали скорую.

Сейчас Виктория Лясовая находится под следствием уже по делу внука. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители говорят: женщина видела, что ребенку плохо, но к медикам не обращалась, а самостоятельно оказывала ему помощь. Таким образом она оставила в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика, который в ней нуждался.

Вслед за бабушкой суд арестовал на 60 суток и деда 7-летнего мальчика, мужа Виктории Лясовой. Для него Андрюша тоже неродной внук. Как и Лясовой, ему также грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет за оставление ребенка в опасном для жизни состоянии.

В то же время отчим мальчика Станислав Лясовый отрицает, что Андрюшу могла обидеть бабушка, а разнообразную информацию, которая появлялась в Интернете, назвал бредом.

"Собаки покусали или там сигареты тушили, или все вместе — это фейковая информация. Реальная информация была в том, что это был несчастный случай, что ребенок действительно не был никем травмирован, ни кем побот", — заявил отчим мальчика.

Сейчас правоохранители выясняются, при каких обстоятельствах мальчик получил телесные повреждения, а Служба по делам детей выясняет состояние содержание и условия проживания ребенка, проверяет и полноту выполнения родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.

Напомним, 7-летний искалеченный Андрюша находился в коме две недели, он умер в воскресенье, 5 сентября.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку