Была в тяжелом состоянии с первого дня: в Ривненской области от COVID-19 умерла 30-летняя беременная

Она долгое время находилась в больнице.
На Ровенщине от коронавируса умерла 30-летняя беременная жительница села Речки Ровенского района. Известно, что она длительное время находилась в больнице, была в тяжелом состоянии с первого дня лечения в стационаре.
Как пишет ZAXID.net, о смерти 30-летней женщины от коронавируса во время брифинга сообщил директор департамента гражданской защиты и охраны здоровья населения Ровенской ОГА Олег Вивсянник.
"Этот случай нам известен. Пациентка получала лечение в лечебно-профилактическом учреждении, однако предотвратить развитие болезни нам не удалось, хотя мы постоянно контролировали этот процесс", — сказал чиновник.
Он также заверил, что из-за этого случая проведут служебное расследование, чтобы в деталях установить пребывания беременной пациентки в лечебно-профилактическом учреждении и предоставление ей медицинской помощи.
Сейчас больше деталей по этому случаю нет.
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