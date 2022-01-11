"Была всегда приветливая и добрая": в жутком ДТП в Мелитополе вместе с мужем погибла юрист Центра БВПП

"Была всегда приветливая и добрая": в жутком ДТП в Мелитополе вместе с мужем погибла юрист Центра БВПП

Женщине был 31 год.

В Мелитополе Запорожской области на центральном проспекте произошло страшное ДТП, в котором погибли двое — муж и жена. Муж работал в полиции, а жена была юристом Центра по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи.

Соболезнования семье погибшей коллеги выразили в Мелитопольском местном центре по предоставлению БВПИ.

"В ДТП погибла наша коллега, начальница отдела правопросветительства и предоставление бесплатной правовой помощи Мелитопольского местного центра по предоставлению БВПД наш друг, наставник Инна Елисеева, вместе со своим мужем Иваном. Трудно поверить, что такое могло произойти. Инна была всегда приветливая, жизнерадостная, добрая, для всех нас это - большая потеря. Почивайте с миром", — написали на странице Центра.

Муж Инны Иван был инспектором отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции. Мужчине было 36 лет, его жене – 31. У пары остался 7-летний сын.

ГСЧС в Запорожской области

Напомним, что в Запорожской области автомобиль на скорости влетел в дерево. Легковушка разорвала на части, погибли два человека.

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