Были боеприпасы – и нет: под Изюмом в тылу врага украинские артиллеристы уничтожили колонну снабжения

Были боеприпасы – и нет: под Изюмом в тылу врага украинские артиллеристы уничтожили колонну снабжения

Артиллеристы ВСУ уничтожили в Харьковской области колонну обеспечения оккупантов.

Колонна везла российским захватчикам боеприпасы.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Украинская артиллерия сожгла российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом. Уничтожение врага произошло в 20 километрах от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое.

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