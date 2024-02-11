"Были большой семьей": Сырский представил нового командующего Сухопутными войсками

Новый главком ВСУ заявил, что у него не было других предложений на этот пост.

В воскресенье, 11 февраля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

"Мы с Вами были большой семьей в составе Сухопутных войск. Я продолжаю оставаться вместе вами. Война показала, что все, что мы делали, а это тренировки, обучение и те меры, которые были предприняты накануне вторжения, осуществлялись не зря", — сказал во время встречи. представление главнокомандующего ВСУ.

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Александр Сырский заметил, что когда президент поинтересовался, кто будет командовать Сухопутными войсками, у него других кандидатур даже не было.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк поблагодарил за доверие и выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войск и приближает Победу.

"Мы сделаем все, чтобы быть опорой для Вас. Чтобы Вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе — мы сила и ключ к Победе Украины", — отметил в обращении к главнокомандующему ВСУ и личному составу генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместо Александра Сырского новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначил генерал-лейтенант Александра Павлюка.

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