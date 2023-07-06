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"Были бы на территории России": Зеленский объяснил, хочет ли Украина воевать

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Были бы на территории России": Зеленский объяснил, хочет ли Украина воевать

Президент Зеленский во время визита в Болгарию пояснил, что у Украины нет никакого желания воевать / Фото: Associated Press

Украинский лидер подчеркнул, что Украина просит военную помощь, чтобы выжить в противостоянии агрессии РФ.

В четверг, 6 июля, во время визита в Болгарию президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что у Украины нет никакого желания воевать и привел убедительный аргумент.

Об этом он говорил на пресс-конференции для местных журналистов.

"Если бы мы хотели воевать, мы были бы на территории России. Мы хотим просто выжить и потому просим о помощи", — заявил украинский лидер.

Ранее президент Зеленский сообщил, что целью его переговоров в Болгарии с премьер-министром страны Николаем Денковым, президентом Руменом Радевым, членами правительства, парламентариями и политиками будет оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация "формулы мира".

Напомним, в связи с визитом украинского президента Владимира Зеленского в столице Болгарии усилили меры безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
954
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