Были голодными и неухожеными: в Харькове из-за антисанитарных условий проживания у матери забрали двоих детей

Были голодными и неухожеными: в Харькове из-за антисанитарных условий проживания у матери забрали двоих детей

На женщину составили протокол о невыполнении родительских обязанностей.

В Харькове у матери забрали двоих детей. Мальчики 2 и 4 года жили в антисанитарных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

16 февраля, правоохранители совместно с соцслужбами посетили семью в Основянском районе города Харькова. В доме они обнаружили антисанитарные условия, а дети – мальчики 2 и 4 лет были голодны и неухожены.

Их изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи.

"Инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сообщили в полиции.

Напомним, что Харьков у матери забрали 12-летнего сына, которого женщина не кормила и выгоняла из дома, а вместо кровати укладывала спать на полу. О том, что мальчик голодает, полиция сообщила соседам. Оказалось, на учете у социальных служб семья не стояла и в каких условиях живой ребенок ни ведомство не знал.

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