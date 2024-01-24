Были ли украинские пленные на сбитом самолете Ил-76: первый комментарий Координационного штаба

Координационный штаб по обращению с военнопленными прокомментировал заявление российской стороны о том, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 якобы были украинские пленные.

Российские СМИ и Минобороны распространили информацию о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По их данным, на борту находились украинские военнопленные, которых якобы перевозили для обмена.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали эту информацию.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию... Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", — говорится в сообщении.

В Штабе призывают ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

Сбитие российского ИЛ-76: что известно

В среду, 24 января, в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблоново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было около 70 человек и все они якобы погибли.

В то же время, источники УП в Вооруженных силах утверждают, что самолет перевозил ракеты С-300, которыми обстреливали Украину с территории приграничья Белгородщины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал первые фото с места падения Ил-76 и обратил внимание, что на поле нет признаков разбросанных тел. Эксперт назвал фейком заявление Минобороны РФ о якобы перевозке на борту самолета 65 украинских пленных для обмена. Коваленко отметил, что пленных самолетами не перевозят, и обратил внимание на сомнительное заявление россиян, что "на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!"

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