Были предусмотрены "тематические перевоплощения": новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Накануне Сеть облетела видео "голой вечеринки" на Закарпатье.
"Голую вечеринку" на Закарпатье организовал киевлянин Андрей Утенков. Действо происходило в период с 27 декабря по 4 января под названием "Новогодний Love Camp. Сказка сказок".
Об этом написал журналист Виталий Глагол.
Что известно о программе мероприятия
Как отметил журналист, стало известно, что в программу кемпа входили:
- йога;
- утренние медитации;
- телесные упражнения;
- ненасильственная коммуникация;
- работа с тенью;
- эмоциональное высвобождение;
- психологическая поддержка в сложных процессах;
- мужские и женские круги;
- тантрические ритуалы;
- общие бани и чаны;
- поход в горы;
- тематические перевоплощения.
Пожалуй, именно реализация последнего пункта изображена на ролике, который быстро разлетелся по стране.
Напомним, туристы на эко-курорте "Изки" устроили обнаженную вечеринку.
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