Были предусмотрены "тематические перевоплощения": новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

"Голую вечеринку" на Закарпатье организовал киевлянин Андрей Утенков. Действо происходило в период с 27 декабря по 4 января под названием "Новогодний Love Camp. Сказка сказок".

Об этом написал журналист Виталий Глагол.

Новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Что известно о программе мероприятия

Как отметил журналист, стало известно, что в программу кемпа входили:

йога;

утренние медитации;

телесные упражнения;

ненасильственная коммуникация;

работа с тенью;

эмоциональное высвобождение;

психологическая поддержка в сложных процессах;

мужские и женские круги;

тантрические ритуалы;

общие бани и чаны;

поход в горы;

тематические перевоплощения.

Пожалуй, именно реализация последнего пункта изображена на ролике, который быстро разлетелся по стране.

Напомним, туристы на эко-курорте "Изки" устроили обнаженную вечеринку.

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