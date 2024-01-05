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Были предусмотрены "тематические перевоплощения": новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Были предусмотрены "тематические перевоплощения": новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1764
Время на прочтение
1 мин
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Были предусмотрены "тематические перевоплощения": новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Обнаженная вечеринка в Закарпатье / Фото: Виталий Глагола

Накануне Сеть облетела видео "голой вечеринки" на Закарпатье.

"Голую вечеринку" на Закарпатье организовал киевлянин Андрей Утенков. Действо происходило в период с 27 декабря по 4 января под названием "Новогодний Love Camp. Сказка сказок".

Об этом написал журналист Виталий Глагол.

Новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

Что известно о программе мероприятия

Как отметил журналист, стало известно, что в программу кемпа входили:

  • йога;
  • утренние медитации;
  • телесные упражнения;
  • ненасильственная коммуникация;
  • работа с тенью;
  • эмоциональное высвобождение;
  • психологическая поддержка в сложных процессах;
  • мужские и женские круги;
  • тантрические ритуалы;
  • общие бани и чаны;
  • поход в горы;
  • тематические перевоплощения.

Пожалуй, именно реализация последнего пункта изображена на ролике, который быстро разлетелся по стране.

Напомним, туристы на эко-курорте "Изки" устроили обнаженную вечеринку.

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Дата публикации
Просмотры
1764
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