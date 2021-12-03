Были трезвыми и охотились на лису: стали известны подробности гибели патрульного в Черниговской области

Были трезвыми и охотились на лису: стали известны подробности гибели патрульного в Черниговской области

В правоохранителя случайно попал сотрудник ГСЧС.

В Черниговской области во время охоты погиб 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления Максим Тимошенко. Роковой выстрел совершил его кум – начальник Черниговского районного управления ГСЧС 39-летний Игорь Довгопол.

Также читайте В США мужчина во время охоты случайно застрелил из винтовки свою 11-летнюю дочь

Об этом сообщает издание "Высокий Вал" со ссылкой на газету "Гарт".

37-летний правоохранитель скончался в ночь на 29 ноября в реанимации Черниговской областной больницы в результате огнестрельного ранения в висок. Его он получил во время охоты с друзьями вблизи села Майское Городнянской общины. Выстрел сделал его кум – начальник Черниговского районного управления ГСЧС 39-летний Игорь Довгопол.

Известно, что на охоте их было трое — Максим Тимошенко, Игорь Довгопол и Михаил Сфера. Все трое мужчин были родом из Городни, поэтому они выбрали местом охоты местность рядом.

У мужчин были при себе отстрельные карточки и документы на оружие. По предварительным данным, спиртного они не употребляли.

Как рассказали участники охоты, около 11:30 в 3 километрах от Городни Игорь Довгопол произвел выстрел из ружья 12-го калибра в лису. Одна из дробинок картечи попала в голову Максима Тимошенко.

Есть предположение, что он сменил позицию на охоте. Также не исключают, что дробь могла отрикошетить, поскольку на автомобиле, возле которого находился раненый, повреждений от дроби не обнаружили.

У погибшего Максима Тимошенко остались жена Елена и 13-летняя дочь Елизавета.

Обстоятельства трагедии выясняет Государственное бюро расследований. Открыли производство по ч.1 ст.119 УК (убийство по неосторожности), предусматривающее от 3 до 5 лет заключения. Сообщить о подозрении Игорю Довгополу должны в ближайшее время.

Напомним, что в Харьковской области во время охоты был ранен 60-летний мужчина. Его случайно попал напарник.

Читайте также: