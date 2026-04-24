Были в неволе три года: в МВД сообщили детали обмена пленными

Обмен военнопленными / © Игорь Клименко

Реклама

В рамках очередного обмена пленными, который состоялся в пятницу, 24 апреля, в Украину вернулись из российского плена 193 защитников. Среди них — 12 представителей системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, домой вернулись 10 нацгвардейцев, один сотрудник Государственной пограничной службы и один полицейский. Среди освобожденных есть офицер, двое сержантов, а также военнослужащие рядового состава.

Реклама

Освобожденные защитники выполняли боевые задачи на востоке Украины и участвовали в обороне населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

«Враг удерживал их в неволе длительное время — от двух до трех лет. Их ждет путь восстановления: обследование, лечение и реабилитация. Плен истощает не только физически, поэтому мы обеспечим полную и всестороннюю поддержку», — отметил министр.

Клименко подчеркнул, что каждый обмен пленными является результатом слаженной и непрерывной работы государственных органов и поблагодарили Президента Украины, Офис президента, переговорную группу и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Работаем, чтобы все наши люди вернулись домой!», — добавил глава МВД.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди освобожденных есть военнослужащие, которые защищали Украину на разных направлениях фронта, а также раненые и те, против кого Россия открыла уголовные дела.