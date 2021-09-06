"Были выявлены серьезные злоупотребления": глава МВД рассказал о расследовании гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова

По предварительной версии следствия, Константин Павлов совершил суицид.

Правоохранители продолжают расследование гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительно, это было самоубийство, поскольку следствием установлены факты серьезных злоупотреблений в городе.

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Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня — это всегда путь к политизации, как бы хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет смена элит через это", — сказал глава МВД.

Он добавил, что никакого давления на следствие по этому делу нет, а информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, имеет озвучить следствие. Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: происходила ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления. Это один из тех моментов, когда ответственность могла понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае — мэр", — рассказал Монастырский.

Напомним, что городской голова Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге загородного дома 15 августа. Рядом с ним был охотничий карабин "Сайга", который принадлежал покойному мэру. Национальная полиция Украина открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии произошедшего — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

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