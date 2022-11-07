"Было 4 взрыва": оккупанты из артиллерии ударили по громаде в Сумской области

В воскресенье вечером, 6 ноября, оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Сумщины. Рашисты ударили по громаде в Шосткинском районе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Ночь на Сумщине была спокойной. Но еще с вечера, около 22:00, россияне ударили из артиллерии по Середино-Будской громаде. Были 4 взрыва, без последствий", — проинформировал он.

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины

Российские оккупационные войска с 7 утра 7 ноября начали обстреливать село Кущево Запорожского района. Также за прошедшие сутки, 6 ноября, оккупанты били по Запорожской области - было зафиксировано 52 обстрела. В результате обстрелов армии Российской Федерации погиб один гражданский человек.

Тревожная ночь была и на Днепропетровщине. Там Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии. Оккупанты держали в напряжении Никопольский район.

В Донецкой области за сутки в результате обстрелов российских захватчиков погиб один гражданский человек в Бахмуте, еще пять получили ранения.

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